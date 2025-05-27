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        SİT alanında kaçak tarihi eser kazısına 4 tutuklama

        AYDIN'ın Didim ilçesinde, SİT alanında kaçak tarihi eser kazısı yaptıkları belirlenen 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 12:57 Güncelleme: 27.05.2025 - 12:57
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        SİT alanında kaçak tarihi eser kazısına 4 tutuklama
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        AYDIN'ın Didim ilçesinde, SİT alanında kaçak tarihi eser kazısı yaptıkları belirlenen 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şüpheliler, tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçunu işleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Kırsal Balat Mahallesi'nde 4 şüphelinin SİT alanı içerisinde kaçak tarihi eser kazısı yaptığı belirlendi. Bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, kaçak kazı yapan O.B., A.A., E.Y. ve H.A.'yi suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen 1 el dedektörü ile kazma, kürek ve hilti gibi çeşitli malzemelere el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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