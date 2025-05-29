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        Aydın filesinde kaptan Fatma kaldı

        SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde takım kaptanı Fatma Şekerci ile yeniden anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:10
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        Aydın filesinde kaptan Fatma kaldı
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        SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor iç transferde takım kaptanı Fatma Şekerci ile yeniden anlaştı. Kulüp Başkanı Polat Bora Mersin'in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, 35 yaşındaki smaçör yeni sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı takımda 2022-23 sezonundan bu yana forma giyen Fatma, takımdaki 4'üncü sezonuna başlayacak. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kaptan Fatma Şekerci ile yeniden. Üç sezondur sahada duruşuyla, oyunuyla ve liderliğiyle örnek olan kaptanımız Fatma Şekerci ile yeniden anlaştık. Kaptanımıza başarılı ve sakatlıksız bir sezon diliyoruz" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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