Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın BŞB'de Beliz de tamam

        VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi transferin hareketli kulübü Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Beşiktaş forması giyen orta oyuncu Beliz Başkır'ı kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın BŞB'de Beliz de tamam
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi transferin hareketli kulübü Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Beşiktaş forması giyen orta oyuncu Beliz Başkır'ı kadrosuna dahil etti. 27 yaşında olan Beliz Başkır, Işıkkent, Fenerbahçe, Maltepe Yalı, Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor ve Beşiktaş'ın yanı sıra A Milli Takım'da da forma giydi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin, Beliz Başkır. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Beliz Başkır ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımımıza yeni sezon için önemli bir güç katacağına inandığımız Beliz Başkır'a, yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Özgür Özel'e yeni soruşturma
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Trump'tan 12 ülkeye seyahat yasağı
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Bayramda kalp ritminin bozulmaması için öneriler
        Bayramda kalp ritminin bozulmaması için öneriler
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Sporcuların beyan etmediği kazanç Maliye'den kaçamadı
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        Osimhen'de sıcak gelişme!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        İş insanına ofisinde kanlı infaz!
        Sokakta kurban kesip atıkları gömmenin cezası belli oldu!
        Sokakta kurban kesip atıkları gömmenin cezası belli oldu!
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        Salıncağın altında kalan Yağız hayatını kaybetti
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"
        "Bayramdan sonra ilk teklifimizi sunmuş olacağız"
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Düz bir karın için 10 egzersiz!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        Süper Lig'de Timo Werner yarışı!
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Milli sporcuya silahlı tehdit ile darp!
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Akdeniz ve Ege'de 4'lük iki deprem!
        Bodrum zamanı başladı
        Bodrum zamanı başladı
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        Netanyahu'nun ses kaydı sızdırıldı
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?
        İşçi ücreti elden ödenebilir mi?

        Benzer Haberler

        Aydın'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari dolandırıcı yakalandı
        Aydın'da 30 yıl hapis cezası bulunan firari dolandırıcı yakalandı
        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beliz Başkır'ı transfer etti
        Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beliz Başkır'ı transfer etti
        Kuşadası'nda ortaokul öğrencileri endemik bitkilerin önemine sergiyle dikka...
        Kuşadası'nda ortaokul öğrencileri endemik bitkilerin önemine sergiyle dikka...
        Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku Kuşadası'nda görüntülendi
        Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku Kuşadası'nda görüntülendi
        Aydın'a voleybolda Rus pasör
        Aydın'a voleybolda Rus pasör
        Aydın'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı