Aydın BŞB'de Beliz de tamam

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'nde yeni sezon öncesi transferin hareketli kulübü Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak Beşiktaş forması giyen orta oyuncu Beliz Başkır'ı kadrosuna dahil etti. 27 yaşında olan Beliz Başkır, Işıkkent, Fenerbahçe, Maltepe Yalı, Yeşilyurt, Nilüfer Belediyespor ve Beşiktaş'ın yanı sıra A Milli Takım'da da forma giydi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin, Beliz Başkır. Kulübümüz, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Beliz Başkır ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımımıza yeni sezon için önemli bir güç katacağına inandığımız Beliz Başkır'a, yeni sezonda başarılar diliyoruz" denildi.