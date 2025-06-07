Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da kaçıp yola çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı

        AYDIN'ın Köşk ilçesinde sahibinin elinden kurtulup kara yoluna çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:53 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da kaçıp yola çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN'ın Köşk ilçesinde sahibinin elinden kurtulup kara yoluna çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı. O anlar, sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        Olay, önceki gün öğle saatlerinde Aydın-Denizli kara yolunun Köşk ilçesi girişinde meydana geldi. Sahibinin elinden kurtulup kaçan deve, araç trafiğinin yoğun olduğu saatlerde kara yoluna çıktı. Ters yönde ilerleyen deve, sürücüler için tehlike oluşturdu. Devenin sahibi ise motosikletle hayvanı takip ederek yolun dışına çıkarmaya çalıştı. Devenin yolda koştuğu anlar, sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Güney Koreli fenomene canlı yayında taciz!
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Trafikte yumruklu kavga! Önce vurdu sonra kalp masajı yaptı
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Meghan ve Harry'nin ayrı dünyaları
        Halo ve Horn etkisi nedir?
        Halo ve Horn etkisi nedir?

        Benzer Haberler

        Aydın'ın turistik ilçelerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Aydın'ın turistik ilçelerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor
        Aydın'da 48 acemi kasap hastanelik oldu
        Aydın'da 48 acemi kasap hastanelik oldu
        Bayramda Kuşadası'na tatilci akını; araç kuyrukları dronla görüntülendi
        Bayramda Kuşadası'na tatilci akını; araç kuyrukları dronla görüntülendi
        Aydın BŞB Mina Mijatovic'i transfer etti
        Aydın BŞB Mina Mijatovic'i transfer etti
        Efeler'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Efeler'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Aydın'da kara yoluna çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı
        Aydın'da kara yoluna çıkan deve, sürücülere zor anlar yaşattı