Aydın'da orman yangını (4)

Aydın’ın Efeler ilçesinde Savrandere Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Alevlerle mücadelede 9 saat geride kalırken, havanın kararması nedeniyle bölgeye gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopterler ile birlikte çok sayıda ekibin alevlere müdahalesi devam ediyor.

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