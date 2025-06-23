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        Aydın'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü alkollü çıktı; 4 yaralı

        AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, otomobilin bahçeye devrildiği kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 23:27 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:27
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        Aydın'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü alkollü çıktı; 4 yaralı
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        AYDIN’ın İncirliova ilçesinde, otomobilin bahçeye devrildiği kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kazadan yara almayan sürücünün 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Tire Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet U. (49) yönetimindeki 09 CAD 26 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bahçeye devrildi. Bir ağaca çarpıp duran otomobilde yolcu olarak bulunan S.Ç. (35), C.D. (16), V.A.C. (4) ve S.N.Y. (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde ise sürücü Mehmet U.'nun 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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