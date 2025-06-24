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        Nazillispor satıldı

        3'üncü Lig'e 4 yıl sonra düşen Nazillispor'da belirsizlik sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:59 Güncelleme: 24.06.2025 - 14:05
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        Nazillispor satıldı
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        3'üncü Lig'e 4 yıl sonra düşen Nazillispor'da belirsizlik sona erdi. Geçen sezon şirketleşip Başkan Şahin Kaya'ya devredilen kulüp, İngiltere'de yaşayan Türk iş insanı Ümit Ambar'a satıldı. Kaya'nın bir süredir talip arayıp, ismini değiştirmeyi de değerlendiği Nazillispor resmen devredildi. İngiltere’de yaşayan ve spor akademisi sahibi olan Ümit Ambar, kulübün tüm borçlarını üstlenerek Nazillispor’u resmen satın aldı. Haluk Alıcık Spor Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede mevcut Başkan Şahin Kaya ile el sıkışan Ambar, kulübün yeni başkanı oldu.

        İSMİ VE RENKLERİ KORUNACAK

        Şahin Kaya ve Ümit Ambar'ın önümüzdeki hafta kamuoyuna resmi açıklama yapması beklenirken, Ambar’ın anlaşmanın hemen ardından hem yasal süreci başlattığı hem de takımın yeniden yapılandırılması için yoğun mesaiye başladığı öğrenildi. 1 Temmuz’a kadar teknik ekip ve futbolcu kadrosunu belirleyerek takımı kampa almayı planlayan Ambar’ın, kısa süre içinde yeni yönetimini de oluşturacağı belirtildi. Kulübün ismi, renkleri ve şehirle bağının korunacağını vurgulayan Ümit Ambar’ın, herhangi bir şehir ya da kimlik değişikliği düşünmediği ifade edildi.

        BELEDİYEYLE GÖRÜŞME

        Ümit Ambar’ın Nazillispor'a isim sponsoru başta olmak üzere birçok kurumsal görüşme yürüteceği öğrenildi. Ayrıca Nazilli Belediyesi ile de tesislerin kullanımı konusunda görüşme yapacağı belirtilen Ambar’ın, kulübü hem sportif başarıya hem de kurumsal istikrara kavuşturmak için iddialı bir plan hazırladığı ifade edildi. Ümit Ambar'ın ayrıca İngiltere'de bulunan spor akademisini Nazilli ile entegre edebileceği belirtildi. Nazillispor'u Şahin Kaya'dan satın almak için Onursal Başkan Haluk Alıcık önderliğindeki grup da girişim yapmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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