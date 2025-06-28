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        Aydın'da çevrecilerden Milli Park'a girişler sınırlandırılsın talebi

        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, çevreciler olası bir yangın tehlikesine karşı, Dilek Yarımadası Milli Parkı'na araç ve ziyaretçi girişinin sınırlandırılmasını istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 28.06.2025 - 11:28
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        Aydın'da çevrecilerden Milli Park'a girişler sınırlandırılsın talebi
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        AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, çevreciler olası bir yangın tehlikesine karşı, Dilek Yarımadası Milli Parkı'na araç ve ziyaretçi girişinin sınırlandırılmasını istedi. Ortak bir bildiri yayınlayıp, Aydın Valiliği'ne isteklerini dilekçeyle bildiren doğaseverler adına konuşan Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Kemal Arı, "En ufak bir ihmal Milli Park'ın yanmasına, yok olmasına neden olur" dedi.

        Aydın'da geçen hafta çıkan orman ve maki yangınlarında, kızılçam ve zeytin ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 350 hektarlık alan zarar gördü. Bunun üzerine Kuşadası'ndaki çevreci dernekler, Kuşadası Sivil Toplum Platformu adına ortak bir bildiri kaleme aldı. Bildiride, her yıl üz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Milli Park'ın, yangın riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Milli Park'ta orman yangınları için alınan tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılmasını isteyen doğaseverler, bildiride yazdıkları taleplerini dilekçeyle de Aydın Valiliği'ne iletti. Gönderilen dilekçede İçmeler, Kavaklıburun, Karasu ve Aydınlık koylarının geçici süreyle ziyaretçi ve araç girişine kapatılması ile ağaçlık alanlara girişlerin yasaklanması istendi.

        'MİLLİ PARK, PİKNİKÇİ ANLAYIŞA TERK EDİLEMEZ'

        Kuşadası Sivil Toplum Platformu Üyesi Zübeyde Kocabay, "Milli Park ülkemiz için çok değerli bir yer. Bu bölge, 804 çeşit bitki türü barındırıyor. Ayrıca tüylü çan çiçeği gibi endemik bitki türleri de burada yetişiyor. Yıl boyunca yaban atları, yaban domuzları ve diğer hayvanlara ev sahipliği yapan Milli Park'a girişlerin bir an önce sınırlandırılmasını istiyoruz. Milli Park piknikçi anlayışa terk edilemez" dedi.

        'GÜNLÜK ZİYARETÇİ SAYISI ÇOK FAZLA'

        TEMA Vakfı Kuşadası Temsilcisi Kemal Arı ise "Aydın ve Kuşadası'nda sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıktı. En ufak bir ihmal Milli Park'ın yanmasına, yok olmasına neden olur. Milli Park'ın şu an günlük ziyaretçi kapasitesi çok fazla. Biz çevreciler olarak tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılmasını istiyoruz. Aydın valimize dilekçemizi ilettik. Dünyanın birçok yerinde milli parklara araç girişi olmaz. Yazdığımız dilekçenin takipçisi olacağız" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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