Aydın'da çevrecilerden Milli Park'a girişler sınırlandırılsın talebi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte, çevreciler olası bir yangın tehlikesine karşı, Dilek Yarımadası Milli Parkı'na araç ve ziyaretçi girişinin sınırlandırılmasını istedi. Ortak bir bildiri yayınlayıp, Aydın Valiliği'ne isteklerini dilekçeyle bildiren doğaseverler adına konuşan Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Kemal Arı, "En ufak bir ihmal Milli Park'ın yanmasına, yok olmasına neden olur" dedi.

Aydın'da geçen hafta çıkan orman ve maki yangınlarında, kızılçam ve zeytin ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 350 hektarlık alan zarar gördü. Bunun üzerine Kuşadası'ndaki çevreci dernekler, Kuşadası Sivil Toplum Platformu adına ortak bir bildiri kaleme aldı. Bildiride, her yıl üz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Milli Park'ın, yangın riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Milli Park'ta orman yangınları için alınan tedbirlerin en üst seviyeye çıkarılmasını isteyen doğaseverler, bildiride yazdıkları taleplerini dilekçeyle de Aydın Valiliği'ne iletti. Gönderilen dilekçede İçmeler, Kavaklıburun, Karasu ve Aydınlık koylarının geçici süreyle ziyaretçi ve araç girişine kapatılması ile ağaçlık alanlara girişlerin yasaklanması istendi.