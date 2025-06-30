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        Aydın'da orman yangını

        AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki ormanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 14:35 Güncelleme: 30.06.2025 - 14:40
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        Aydın'da orman yangını
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        AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kabaca Mahallesi Yarendede mevkisindeki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 4 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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