Aydın'da orman yangını

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesindeki ormanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kabaca Mahallesi Yarendede mevkisindeki ormanda, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 2 uçak, 4 helikopter ile çok sayıda arazöz ve itfaiye sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.