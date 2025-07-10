Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alındı

        AYDIN'ın Koçarlı ilçesi girişinde, jandarmanın şüphe üzerine yol kenarında park halindeki bir otomobilde yaptığı aramada, kağıda emdirilmiş halde 5 bin kullanımlık olduğu belirtilen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 12:16 Güncelleme: 10.07.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AYDIN'ın Koçarlı ilçesi girişinde, jandarmanın şüphe üzerine yol kenarında park halindeki bir otomobilde yaptığı aramada, kağıda emdirilmiş halde 5 bin kullanımlık olduğu belirtilen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili İ.G. (37) gözaltına alındı.

        Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde yol kontrolü sırasında, İncirliova-Koçarlı kara yolu üzerinde park halindeki bir otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Aramada 1,5 adet A4 kağıdı üzerine emdirilmiş 5 bin kullanımlık olduğu belirtilen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobil sürücüsü İ.G. gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda, uyuşturucuları Efeler ilçesinden Koçarlı’ya satmak için getirdiği öğrenildi. İ.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        İkinci vaka iddiası! Kasklı saldırgana bir operasyon daha!
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        Gurbetçinin sır ölümü! Molada kayboldu, ormanda bulundu
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İşte Galatasaray'ın kaleci adayları!
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        4 milyon emekli zamlı aylık alacak
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Aile hekimliğinde yeni düzenleme! Süre uzatıldı
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Kaptan yolda fark etti! Gemiye gizlice girip saklandılar!
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        "Kim Yong-un'un dedesi Japonya'da kaçakçıydı" iddiası
        "Kim Yong-un'un dedesi Japonya'da kaçakçıydı" iddiası
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi

        Benzer Haberler

        Nazillispor yönetimi ziyaretlere başladı
        Nazillispor yönetimi ziyaretlere başladı
        Galatasaray'ın şampiyonluk kupaları Kuşadası'nda sergilendi
        Galatasaray'ın şampiyonluk kupaları Kuşadası'nda sergilendi
        "Kehanet merkezi" Apollon Tapınağı gece de gezilebilecek
        "Kehanet merkezi" Apollon Tapınağı gece de gezilebilecek
        Kuşadası'nda yılın ilk caretta caretta yuvası tespit edildi
        Kuşadası'nda yılın ilk caretta caretta yuvası tespit edildi
        Rus çift, Aydın'da Müslüman oldu
        Rus çift, Aydın'da Müslüman oldu
        Aydın'da uygunsuz koşullarda baklava satışı yapan işletmeye ceza
        Aydın'da uygunsuz koşullarda baklava satışı yapan işletmeye ceza