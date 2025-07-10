A4 kağıdına emdirilmiş uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alındı
AYDIN'ın Koçarlı ilçesi girişinde, jandarmanın şüphe üzerine yol kenarında park halindeki bir otomobilde yaptığı aramada, kağıda emdirilmiş halde 5 bin kullanımlık olduğu belirtilen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi.
AYDIN'ın Koçarlı ilçesi girişinde, jandarmanın şüphe üzerine yol kenarında park halindeki bir otomobilde yaptığı aramada, kağıda emdirilmiş halde 5 bin kullanımlık olduğu belirtilen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili İ.G. (37) gözaltına alındı.
Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde yol kontrolü sırasında, İncirliova-Koçarlı kara yolu üzerinde park halindeki bir otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Aramada 1,5 adet A4 kağıdı üzerine emdirilmiş 5 bin kullanımlık olduğu belirtilen sentetik kannabinoid uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobil sürücüsü İ.G. gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusunda, uyuşturucuları Efeler ilçesinden Koçarlı’ya satmak için getirdiği öğrenildi. İ.G.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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