Yenipazar'da İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümünde program düzenlendi

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Yenipazar ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra şiirler okundu, İstiklal Marşı'nın yazıldığı gün canlandırıldı.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

Programa Kaymakam Vekili Şule Demirtaş, Belediye Başkan Vekili Muharrem Tosun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar da katıldı.

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