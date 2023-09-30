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        Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

        Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 21:30 Güncelleme: 30.09.2023 - 21:38
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        Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Aydın’da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen Nazilli ve Kuşadası ilçesindeki 2 adrese baskın yaptı.

        Aramalarda 4 bilgisayar, 2 tablet, soğuk cüzdan (kripto paraların saklanması için kullanılan cihaz), 2 harddisk, 3 cep telefonu, 2 sim kart, kamera kayıt cihazı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 130 bin lira ele geçirildi.

        T.H. ile G.H. gözaltına alındı.

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