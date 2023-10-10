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        Aydın merkezli terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı

        Aydın merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 16:22 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:22
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        Aydın merkezli terör örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi yakalandı
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        Aydın merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik Aydın, İstanbul ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

        Operasyonda H.T, E.K, İ.N, Y.K. ile T.C. gözaltına alındı.

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