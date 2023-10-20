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        Kuşadası sahilinde ölü yunus bulundu

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde ölü yunus bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:13 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:13
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        Kuşadası sahilinde ölü yunus bulundu
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde ölü yunus bulundu.

        Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Karaova Sahili Düşler Yakası Plajında bir yunusun ölü olarak kıyıya vurduğu tespit edildi.

        Yapılan incelemede yunusun "tırtak" türünde olduğu, 2 metre 5 santimetre uzunluğunda olduğu belirlendi.

        Doku ve diş örnekleri alınan yunus, Kuşadası Belediyesi ekiplerince gömüldü.

        Yunusun hedef dışı av olarak avlandığı, rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyıya vurduğu tahmin ediliyor.

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