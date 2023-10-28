Aydın'da Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor
Aydın'ın Germencik, Söke ve Yenipazar ilçelerinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Aydın'ın Germencik, Söke ve Yenipazar ilçelerinde Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.
Germencik Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Turgay Gülenç ile Germencik Belediye Başkan Vekili Serdar Çapakçıoğlu, Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Törene protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
- Söke
Söke ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Söke Kaymakamı Ali Akça, Garnizon Komutanı Topçu Albay Murat Tek, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Söke Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Emre Mengi, Söke İlçe Emniyet Müdürü Fatih Demiralp ve çok sayıda vatandaş katıldı.
- Yenipazar
Yenipazar ilçesinde de Hükümet Konağı arkasındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Törene Kaymakam Şule Demirtaş, Belediye Başkanı Yüsran Erden, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.