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        Aydın'daki Priene Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışmalar sürüyor

        Aydın'ın Söke ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Priene Antik Kenti'nin kalıcı listeye alınması için yürütülen çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 18:51 Güncelleme: 28.10.2023 - 18:51
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        Aydın'daki Priene Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için çalışmalar sürüyor
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        Aydın'ın Söke ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Priene Antik Kenti'nin kalıcı listeye alınması için yürütülen çalışmaların değerlendirildiği bir toplantı yapıldı.

        Söke Belediye Meclis Salonundaki toplantıda bir konuşma yapan Priene Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Hakan Mert, Priene'nin UNESCO Dünya Mirası'na girmesi için çalışmaların geçen yıldan beri devam ettiğini söyledi.

        Söke Kaymakam Ali Akça da ilçedeki tüm aktörlerle birlikte bu yolun yürünmesi gerektiğini, Cumhuriyet'in 100. yılında böylesi bir başlangıca imza atmalarının önemli olduğunu belirtti.

        Belediye başkanı Mustafa İberya Arıkan da şunları anlattı:

        "Priene, bulunduğu coğrafyada gerek yapılan ticaret ağlarıyla gerekse bilimsel ve felsefi düşünce geliştirme ortamlarıyla bir kültür havzası içerisinde yer almaktadır. Bakanlığımızla işbirliği protokolünü 2022 yılında imzalayarak bu sürecin başlamasına ve devamında geliştireceğimiz diyalog ve uyumlu çalışmalarda başarılı işler çıkaracağımıza inanıyorum. Bu çalışma Söke'mizin sosyal ve ekonomik anlamda yaşam kalitesinin gelişmesini sağlayacaktır."

        Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Şehnaz Eraslan ise UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmek için listenin önemi, adaylık dosyasının nasıl hazırlandığı, alan yönetiminin oluşturulması, yönetim ve ilgili kurulların oluşturmasıyla ilgili sunum yaptı. ​​​​​​​

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