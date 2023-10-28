Fatma Turgut, Söke'de konser verdi

Fatma Turgut, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında Söke'de konser verdi.

Cumhuriyet Meydanındaki konserde vatandaşlar Fatma Turgut'un şarkılarına eşlik etti.

Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi olmadığını belirterek, "Cumhuriyet, bizim için çok daha fazlasıdır. Cumhuriyet, ülkesi dört bir taraftan işgal edilmiş bir ulusun dünyaya meydan okumasıdır, Çanakkale'de Seyit Onbaşı'dır, Türk kadınıdır, kadına ve çocuğa değer vermektir, sanattır, heykeldir, operadır." dedi.