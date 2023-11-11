Aydın'daki Ortaklar Genç Ofis, kırsal mahalle ilkokulunda etkinlik düzenledi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Ortaklar Genç Ofis, Selatin Mahallesi İlkokulunda öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi.

Germencik ilçesine bağlı kırsal mahalledeki okul bahçesinde bulunan futbol sahasında parkur kuran ekip, öğrencilere cimnastik yaptırdı, yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Öğrencilere oyuncak ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi.

Selatin İlkokulu Müdürü Duygu Uzelli, okullarını ziyaret eden gençlere teşekkür etti.

Ortaklar Genç Ofis'te cimnastik antrenörü Didem Onat, "Çocuklar çok eğlendi, müzikler açarak hopladık, zıpladık. Çocuklar için dolu dolu bir gün oldu." ifadelerini kullandı.