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        Aydın'da trafik kazasında 1'i polis 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, sivil polisin kullandığı hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 01:56 Güncelleme: 12.11.2023 - 01:56
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        Aydın'da trafik kazasında 1'i polis 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde, sivil polisin kullandığı hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Cuma Mahallesi Egemenlik Bulvarı'nda R.G. idaresindeki 35 AV 4447 plakalı otomobil ile 09 ACV 762 plakalı sivil polis aracı çarpıştı.

        Kazada araç sürücüleri ile otomobildeki Ş.D. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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