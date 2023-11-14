GÜNCELLEME - Aydın'da minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, gözaltına alınan minibüs şoförü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ş. idaresindeki 09 VG 736 plakalı minibüs, dün gece İzmir Bulvarı'nda Ayça Ölmez'in (22) kullandığı 09 AIU 133 plakalı motosiklete çarptı.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayça Ölmez, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan ve alkollü olduğu ileri sürülen M.Ş, sevk edildiği adli makamca tutuklandı.

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