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        Aydın'daki selde hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde 5 Kasım'da meydana gelen selde kaybolan ve cansız bedeni 9 Kasım'da bulunan Ali Alptekin'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:30 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:30
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        Aydın'daki selde hayatını kaybeden kişi son yolculuğuna uğurlandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde 5 Kasım'da meydana gelen selde kaybolan ve cansız bedeni 9 Kasım'da bulunan Ali Alptekin'in cenazesi toprağa verildi.

        Alptekin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Demirçay Mahallesi'ne getirildi.

        Mahalle camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Alptekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Evin, Söke Ticaret Borsası Başkanı Nejat Sağel ile Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri de katıldı.

        Alptekin'in cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        - Olay

        Sağanağın ardından selin etkili olduğu Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde nişan törenine katılan Hacer ve Ali Alptekin çifti ile komşuları Erhan Kavaklıçay'ın bulunduğu otomobil, gece saatlerinde sel sularına kapılmıştı.

        Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarılarak toprağa verilmiş, Ali Alptekin'in cenazesi ise otomobilin sel sularına kapıldığı noktadan 14 kilometre uzaklıkta 9 Kasım'da bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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