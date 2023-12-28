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        Aydın'da polis ekipleri yeni yıl öncesi denetimlerini artırdı

        Aydın'da yeni yıl öncesi denetimlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 23:12 Güncelleme: 28.12.2023 - 23:18
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        Aydın'da polis ekipleri yeni yıl öncesi denetimlerini artırdı
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        Aydın'da yeni yıl öncesi denetimlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun fazla olduğu Aydın-Muğla kara yolu ile Aydın-Denizli kara yolunda uygulama yaptı.

        Durdurulan araçtakilerin yeni yılını kutlayan ekipler, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

        Öte yandan, emniyet kemeri ve kask takmama, kırmızı ışık ihlali, seyir halindeyken cep telefonu kullanma gibi kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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