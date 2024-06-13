Efeler'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Yerleşim yerine yakın olan yangına vatandaşlar da kovalarla su dökerek müdahale etti.

Umurlu Mahallesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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