Efeler'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Umurlu Mahallesinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerine yakın olan yangına vatandaşlar da kovalarla su dökerek müdahale etti.
Yangın söndürüldü.
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