İçişleri Bakanı Yerlikaya Aydın'da temaslarda bulundu

Yerlikaya'ya ziyarette AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten de eşlik etti.

Daha sonra Aydın Valiliğini ziyaret eden Yerlikaya, Vali Yakup Canbolat ile görüştü.

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