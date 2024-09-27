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        İçişleri Bakanı Yerlikaya Aydın'da temaslarda bulundu

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı, Valiliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:11 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:28
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        İçişleri Bakanı Yerlikaya Aydın'da temaslarda bulundu
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı, Valiliği ziyaret etti.

        Yerlikaya, Aydın programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığına geldi.

        Burada partililerce karşılanan Yerlikaya, "Türkiye Buluşmaları" programına katıldı. Program basına kapalı gerçekleşti.

        Cuma namazını Aydın Bey Camisi'nde kılan Yerlikaya, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

        Daha sonra Aydın Valiliğini ziyaret eden Yerlikaya, Vali Yakup Canbolat ile görüştü.

        Yerlikaya'ya ziyarette AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten de eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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