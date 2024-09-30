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        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:32 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:57
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        Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Cafer Tekin (58) idaresindeki 09 UC 934 plakalı traktör, Meşeli Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Tekin'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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