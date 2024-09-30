Aydın'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cafer Tekin (58) idaresindeki 09 UC 934 plakalı traktör, Meşeli Mahallesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Tekin'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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