Aydın'da CHP milletvekilleri basın toplantısı düzenledi

CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz ve Süleyman Bülbül, kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Efeler ilçesindeki parti binasında konuşan Tezcan, yeni yasama döneminin yarın başlayacağını belirtti.

Geçen yasama döneminin yoğun bir yerel seçim kampanyası süreciyle geçtiğini kaydeden Tezcan, "31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir başarı elde ettik. CHP, Türkiye'nin birinci partisidir. Yerel seçimde alınan birinciliğin konjonktürel bir sonuç olmadığı görüldü. Yapılan bütün anketlerde CHP, ortalama 5 ila 8 puanla birinci parti olma özelliğini taşıyor." dedi.