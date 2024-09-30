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        Aydın'da CHP milletvekilleri basın toplantısı düzenledi

        CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz ve Süleyman Bülbül, kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:53 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:53
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        Aydın'da CHP milletvekilleri basın toplantısı düzenledi
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        CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Evrim Karakoz ve Süleyman Bülbül, kent gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Efeler ilçesindeki parti binasında konuşan Tezcan, yeni yasama döneminin yarın başlayacağını belirtti.

        Geçen yasama döneminin yoğun bir yerel seçim kampanyası süreciyle geçtiğini kaydeden Tezcan, "31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir başarı elde ettik. CHP, Türkiye'nin birinci partisidir. Yerel seçimde alınan birinciliğin konjonktürel bir sonuç olmadığı görüldü. Yapılan bütün anketlerde CHP, ortalama 5 ila 8 puanla birinci parti olma özelliğini taşıyor." dedi.

        Tezcan, Aydın'ın Ankara'dan hak ettiği payı almasının gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, kentin problemlerini yakından bildiklerini ifade etti.

        Karakoz ve Bülbül de kentin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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