Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 02.10.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        S.B. idaresindeki 35 BPP 421 plakalı motosiklet, Denizli Bulvarı'nda, M.A. idaresindeki 09 AFZ 678 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile motosiklette bulunan Z.A. yaralandı.

        Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İsrail Guterres'i "istenmeyen adam" ilan etti
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İran hipersonik füze ile vurdu
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İsrail'den yeni saldırı hazırlığı
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        İran'ın İsrail'e saldırısına dair neler biliniyor?
        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!
        Ekimde sıcaklık 28 derece! Turizmin başkentinde deniz keyfi!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'dar gelirliye konut' açıklaması
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Beşiktaş'tan sağlam savunma!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Yeni sıcak hava dalgası geliyor!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        "Mal sahibini tanıyorum" yalanına kandı hem parasından hem iş yerinden oldu
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Okan Buruk kaç maç ceza alacak?
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        8 gün önce kaybolan kadınla ilgili cinayet şüphesi!
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        Kereviz suyu mucizesi! Gerçek mi, efsane mi?
        'Taş Devri'nden geliyor!
        'Taş Devri'nden geliyor!
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Otomotiv pazarı eylülde daraldı
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        Ceza adaleti ve 3'lü temyiz sistemi
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        "Ana hedefimiz beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmek"
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz
        Ekmekle olan karmaşık ilişkimiz

        Benzer Haberler

        Aydın'da eski eşini öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Aydın'da eski eşini öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
        Nazillispor'da Gürhan Sönmez inançlı
        Nazillispor'da Gürhan Sönmez inançlı
        Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobil trafikten men edildi
        Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobil trafikten men edildi
        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 çocuk yaralı
        Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 çocuk yaralı
        Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aydın'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aydın Efeler Belediye Meclisi toplantısı, Tralleis Antik Kenti'nde yapıldı
        Aydın Efeler Belediye Meclisi toplantısı, Tralleis Antik Kenti'nde yapıldı