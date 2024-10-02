Aydın'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
S.B. idaresindeki 35 BPP 421 plakalı motosiklet, Denizli Bulvarı'nda, M.A. idaresindeki 09 AFZ 678 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile motosiklette bulunan Z.A. yaralandı.
Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.