GÜNCELLEME 2 - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Yangına karadan 20 arazöz, 8 su tankeri ve 102 işçi, havadan da 3 uçak ve 7 helikopterle müdahale edildi.

Ambarcık Mahallesi'nin üst kesimlerindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.