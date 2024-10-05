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        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 18:59 Güncelleme: 05.10.2024 - 18:59
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        GÜNCELLEME 2 - Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

        Ambarcık Mahallesi'nin üst kesimlerindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye orman ekipleri yönlendirildi.

        Yangına karadan 20 arazöz, 8 su tankeri ve 102 işçi, havadan da 3 uçak ve 7 helikopterle müdahale edildi.

        Kontrol altına alınan yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma kapsamında M.D'yi (54) gözaltına aldı.

        M.D'nin bahçesindeki kuru otları yakarak temizlemek istediği, rüzgarın etkisiyle alevlerin zeytinlik alana sıçradığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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