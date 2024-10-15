Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da tanker ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde akaryakıt tankeri ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:49 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da tanker ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde akaryakıt tankeri ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

        Ortaklar Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçileri taşıyan S.A. idaresindeki 09 P 5104 plakalı minibüs, Ortaklar Mahallesi'nde L.G. idaresindeki 45 AP 576 plakalı akaryakıt tankeri ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olaya müdahale etmek üzere bölgeye gelen 1 polis memuru da M.T. idaresindeki 09 ABZ 972 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı
        Almanya'da ilaç tedariki alarmı

        Benzer Haberler

        Karacasu'da minibüsle çarpışan traktördeki 1 kişi yaralandı
        Karacasu'da minibüsle çarpışan traktördeki 1 kişi yaralandı
        Nazilli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Nazilli'de aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da yola düşen telefonunu almak isterken otobüs çarpan kişi yaralandı
        Aydın'da yola düşen telefonunu almak isterken otobüs çarpan kişi yaralandı
        Aydın'da tır ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Aydın'da tır ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Nazillispor'a puan tesellisi
        Nazillispor'a puan tesellisi
        Aydın'da otobüs ve minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
        Aydın'da otobüs ve minibüsün çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı