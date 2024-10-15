Aydın'da tanker ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde akaryakıt tankeri ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde akaryakıt tankeri ile işçileri taşıyan minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Ortaklar Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçileri taşıyan S.A. idaresindeki 09 P 5104 plakalı minibüs, Ortaklar Mahallesi'nde L.G. idaresindeki 45 AP 576 plakalı akaryakıt tankeri ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olaya müdahale etmek üzere bölgeye gelen 1 polis memuru da M.T. idaresindeki 09 ABZ 972 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
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