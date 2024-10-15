Aydın'da tanker ile minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Olaya müdahale etmek üzere bölgeye gelen 1 polis memuru da M.T. idaresindeki 09 ABZ 972 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

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