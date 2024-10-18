Aydın'da firari hükümlü yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Ekipler, silahlı yağma suçundan 10 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan D.Ş'yi (26) yakaladı.
Hükümlü, işleminin ardından cezaevine gönderildi.
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