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        Aydın'da firari hükümlü yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:11 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:11
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        Aydın'da firari hükümlü yakalandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

        Ekipler, silahlı yağma suçundan 10 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası bulunan D.Ş'yi (26) yakaladı.

        Hükümlü, işleminin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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