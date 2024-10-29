Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
E.K'nin kullandığı 09 AGL 447 plakalı kamyonet, 5 Eylül Caddesi ile 445 Sokak kesişiminde sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 RG 818 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosikletteki Yasin Ayeş (19) ile V.T. yaralandı.
Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı V.T. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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