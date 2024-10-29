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        Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 29.10.2024 - 11:02
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        Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        E.K'nin kullandığı 09 AGL 447 plakalı kamyonet, 5 Eylül Caddesi ile 445 Sokak kesişiminde sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 RG 818 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada motosikletteki Yasin Ayeş (19) ile V.T. yaralandı.

        Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Yaralı V.T. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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