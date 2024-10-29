Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

E.K'nin kullandığı 09 AGL 447 plakalı kamyonet, 5 Eylül Caddesi ile 445 Sokak kesişiminde sürücüsü henüz belirlenemeyen 09 RG 818 plakalı motosikletle çarpıştı.

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