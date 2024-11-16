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        Farklı ülkelerden gelen öğrenciler Aydın'daki etkinlikte buluştu

        Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen tanışma toplantısına 30 ülkeden yaklaşık 250 öğrenci katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:53 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:53
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        Farklı ülkelerden gelen öğrenciler Aydın'daki etkinlikte buluştu
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        Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından düzenlenen tanışma toplantısına 30 ülkeden yaklaşık 250 öğrenci katıldı.

        Adnan Menderes Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilere yönelik Efeler ilçesinde bir otelde düzenlenen tanışma toplantısında konuşan Aydın Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Güven Subaşı, kente gelen öğrencileri dernek çatısı altında bir araya getirdiklerini söyledi.

        Öğrencileri en iyi şekilde misafir edeceklerini ifade eden Subaşı, "Öğrenci kardeşlerimizi ülkemizde misafir ederken karşılaştıkları zorlukları ve taleplerini çözüme kavuşturmak için mücadele ediyoruz." dedi.

        Yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı programa Vakıflar Bölge Müdürü Yusuf Dural da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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