Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, aramalarda 1 kilogram skunk ele geçirdi.
Olayla ilgili M.T, T.T. ve B.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve B.A. tutuklanırken, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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