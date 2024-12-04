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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 20:55 Güncelleme: 04.12.2024 - 22:10
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

        Adrese baskın düzenleyen ekipler, aramalarda 1 kilogram skunk ele geçirdi.

        Olayla ilgili M.T, T.T. ve B.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.T. ve B.A. tutuklanırken, M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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