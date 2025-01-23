Aydın'da trafik kazasında yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iki gün önce cipin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iki gün önce cipin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü.
Kazadan sonra kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinden İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hatice Uzunoğlu (32), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Uzunoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Nazilli'ye götürüldü.
Nazilli'de 21 Ocak'ta İbrahim Astepe (74) idaresindeki 09 R 0116 plakalı cip, Bekirler Mahallesi Armutalan mevkisinde uçuruma yuvarlanmış, Astepe'nin hayatını kaybettiği kazada 6 kişi yaralanmıştı.
Araçtakilerin zeytin toplamaya gittikleri öğrenilmişti.
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