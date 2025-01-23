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        Aydın'da trafik kazasında yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iki gün önce cipin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 14:26 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:26
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        Aydın'da trafik kazasında yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, iki gün önce cipin uçuruma yuvarlanması sonucu yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kazadan sonra kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinden İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hatice Uzunoğlu (32), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Uzunoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından Nazilli'ye götürüldü.

        Nazilli'de 21 Ocak'ta İbrahim Astepe (74) idaresindeki 09 R 0116 plakalı cip, Bekirler Mahallesi Armutalan mevkisinde uçuruma yuvarlanmış, Astepe'nin hayatını kaybettiği kazada 6 kişi yaralanmıştı.

        Araçtakilerin zeytin toplamaya gittikleri öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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