Aydın'da trafik kazasında yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti

Kazadan sonra kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesinden İzmir'deki Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hatice Uzunoğlu (32), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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