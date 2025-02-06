Aydın'da kayıp olarak aranan kişinin, trafik kazasında öldüğü anlaşıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kayıp olarak aranan kişi trafik kazası sonucu ölü bulundu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kayıp olarak aranan kişi trafik kazası sonucu ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cüneyt Duman'dan (37) haber alamayan yakınları, dün durumu Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Ekipler, yaptıkları aramada, Kirazlı Mahallesi Dereboğazı mevkisinde uçuruma yuvarlanmış traktörü tespit etti.
Jandarma ekipleri, Duman'ı, 09 AHL 874 plakalı traktörün altında hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Hayatını kaybettiği belirlenen Duman'ın cenazesi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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