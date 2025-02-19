Aydın'da taksinin çarptığı kadın öldü
Aydın'ın Didim ilçesinde taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesinde taksinin çarptığı kadın hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.
Atatürk Bulvarı'nda U.C.R'nin kullandığı 09 T 7085 plakalı taksi, yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyda Konukoğlu'na çarptı.
Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Konukoğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü gözaltına alındı.
Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, taksinin yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpması yer alıyor.
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