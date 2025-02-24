Aydın'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

Şüphelilerden Nazilli'de bir döner işletmesinin sahibi olduğu öğrenilen N.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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