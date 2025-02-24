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        Aydın'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, Aydın'da gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 18:02 Güncelleme: 24.02.2025 - 18:02
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        Aydın'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, Aydın'da gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine düzenlenen operasyon kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydın'da gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden Nazilli'de bir döner işletmesinin sahibi olduğu öğrenilen N.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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