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        Aydın'da öğrenciler doğada ders yaptı

        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi gönüllüleri, Germencik ilçesinde öğrencilerle doğa temalı eğitim gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:27 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:35
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        Aydın'da öğrenciler doğada ders yaptı
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        Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezi gönüllüleri, Germencik ilçesinde öğrencilerle doğa temalı eğitim gerçekleştirdi.

        Bozköy İlk ve Ortaokulunun bahçesinde kurulan spor parkurunda eğitici oyunlarla vakit geçiren öğrenciler ardından mahallede doğa yürüyüşüne katıldı.

        Burada Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünde görevli su ürünleri yüksek mühendisi Ferzende Saygın, öğrencilere biyolojik çeşitlilik ile ilgili bilgiler verdi.

        Etkinliğin koordinatörü Habibe Duygu Tut ile gönüllülerden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Selinay Yiğit, amaçlarının öğrencilere çevre bilinci kazandırmak olduğunu aktardı.

        Okul Müdürü Kadriye Bilen ise etkinliğin önemine değinerek "Okulumuzdaki aktiviteler ve özellikle doğa temalı etkinlikler için gönüllü gençlere, emeği geçen kurumlara teşekkür ederim." dedi.

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