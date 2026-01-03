Habertürk
Habertürk
        Nazilli'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Nazilli'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 09:23 Güncelleme: 03.01.2026 - 09:23
        Nazilli'de motosikletin çarptığı yaya yaralandı
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin çarptığı yaya, ağır yaralandı.

        F.T, idaresindeki 09 R 8483 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarında seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan İ.G'ye (75) çarptı.

        Haber verilmesi üzerinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, İ.G'yi önce Nazilli Devlet Hastanesi'ne, daha sonra Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Öte yandan, alkollü olduğu belirlenen sürücü F.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

