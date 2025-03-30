Aydın'da bayramlaşma programı düzenlendi

​​​​​​​Söke ilçesindeki programda ise Kaymakam Ali Akça, kurum amirlerinin ve vatandaşların bayramını tebrik etti.

Programda kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bayramlaştı.

Devlet Su İşleri'nin Efeler ilçesindeki sosyal tesisinde düzenlenen programa, Vali Yakup Canbolat'ın yanı sıra Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin de katıldı.

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