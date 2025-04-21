Göztepe'nin eski futbolcusu İbrahim Ertin toprağa verildi
Hayatını kaybeden Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin'in (74) cenazesi, Aydın'ın İncirliova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hayatını kaybeden Göztepe'nin eski futbolcularından İbrahim Ertin'in (74) cenazesi, Aydın'ın İncirliova ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Çarşı Camisi'ndeki cenaze namazı öncesi Ertin'in çocukları Kemal ve Yiğit Ertin, taziyeleri kabul etti.
Tabutun üzerine İbrahim Ertin'in futbola ilk başladığı İncirliova Belediyespor'un forması bırakıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Ertin'in naaşı, ilçe mezarlığına defnedildi.
Cenaze namazına Ertin'in yakınları, AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Dün evinde kalp krizi geçiren İbrahim Ertin, kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Ertin, Göztepe formasıyla 1974-1975, 1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında mücadele etmişti.
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