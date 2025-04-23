Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Söke'de hazırlanan kitabevi hizmete başladı

        Aydın'ın Söke ilçesinde hazırlanan kitabevinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 09:10 Güncelleme: 23.04.2025 - 09:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Söke'de hazırlanan kitabevi hizmete başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aydın’ın Söke ilçesinde hazırlanan kitabevinin açılışı gerçekleştirildi.

        Söke Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Bağarası Mahallesi'ndeki minibüs garajı yanındaki boş binanın bir bölümü kitabevine dönüştürüldü.

        Mekan özellikle çocuklar ve gençlerin kullanımına yönelik planlandı.

        Kitabevinde öğrencilerin kitaplara ulaşabileceği, ders çalışabileceği ve bilgisayar destekli çalışma imkanlarından faydalanabileceği alanlar yer alıyor.

        Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, "Sınırlı imkanlara rağmen bu projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımıza ve gençlerimize verebileceğimiz en kıymetli şey eğitim. Onlara sıcak ve güvenli bir ortam sağlamak istedik." dedi.

        Bağarası Mahalle Muhtarı Ahmet İlhan ise projeye katkı sunanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        Çocuk işçi sayısı artıyor
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        ABD-İsrail-İran hattında son durum
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Baronların hesaplaşmasındaki kilit isim tutuklandı!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Eskişehir'de vahşet! Genç kadını ormanda yakmış!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Ölümle biten ziyarette kahreden ayrıntı!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Su içmenin de doğru zamanları varmış!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri! Yeniden lav püskürttü
        Kayıp filmler
        Kayıp filmler
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Japonların uzun ve mutlu yaşam sırrı ne?
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        Katmandu'da sürpriz karşılaşma
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        Kayıp olarak aranıyordu, yanmış bedeni bulundu
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        "5. yıldızı takmak istiyoruz ama..."
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        ATM'den para çekerken öldürülen gencin vurulma anı
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        "TRT, Aybüke'ye seçenek sundu"
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        797 yıllık başyapıtta 'kalpli' ahiret mesajı
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Kupada ilk finalist Galatasaray!
        Vatikan'dan Papa paylaşımı
        Vatikan'dan Papa paylaşımı

        Benzer Haberler

        Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk yaralandı
        Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 3 yaşındaki çocuk yaralandı
        Efeler'de kaybolan kadın arazide bulundu
        Efeler'de kaybolan kadın arazide bulundu
        Gazeteci Mehmet Aycan, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı
        Gazeteci Mehmet Aycan, Aydın'da son yolculuğuna uğurlandı
        Aydın'da bebeğe şiddet uygulayan bakıcı tutuklandı
        Aydın'da bebeğe şiddet uygulayan bakıcı tutuklandı
        Aydın'da 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan bakıcı tutuklandı
        Aydın'da 2 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan bakıcı tutuklandı
        Efeler 09 SFK'da Ömer Kaplan, saldırı sonrası konuştu
        Efeler 09 SFK'da Ömer Kaplan, saldırı sonrası konuştu