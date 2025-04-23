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        Aydın'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:00 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:00
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        Aydın'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

        Bayram Güngör'ün (21) kullandığı 09 ANM 228 plakalı motosiklet, İncirliova-Germencik kara yolu İstiklal Mahallesi yakınlarında bariyere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücü Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette bulunan P.C.S (21) ise yaralanarak Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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