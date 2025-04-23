Aydın'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.
Bayram Güngör'ün (21) kullandığı 09 ANM 228 plakalı motosiklet, İncirliova-Germencik kara yolu İstiklal Mahallesi yakınlarında bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde sürücü Güngör'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette bulunan P.C.S (21) ise yaralanarak Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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