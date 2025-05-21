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        Aydın'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:54
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        Aydın'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Ali Demir'in (34) kullandığı 09 FZ 971 plakalı motosiklet, Danışment Mahallesi'nde kontrolden çıkıp uçurumdan yuvarlandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücü yaralandı.

        Yaralı, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından uçurumdan sedyeyle çıkardı.

        Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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