Aydın'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ali Demir'in (34) kullandığı 09 FZ 971 plakalı motosiklet, Danışment Mahallesi'nde kontrolden çıkıp uçurumdan yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücü yaralandı.
Yaralı, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından uçurumdan sedyeyle çıkardı.
Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
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