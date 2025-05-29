Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadası'nda yaban domuzlarını besleyenlere ceza kesilecek

        Kuşadası Kaymakamlığı, yaban domuzlarını besleyenlere 6 bin 923 lira para cezası kesileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 18:49 Güncelleme: 29.05.2025 - 18:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadası'nda yaban domuzlarını besleyenlere ceza kesilecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kuşadası Kaymakamlığı, yaban domuzlarını besleyenlere 6 bin 923 lira para cezası kesileceğini bildirdi.

        Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu'nun kararları doğrultusunda, yaban domuzlarının evcil hayvan gibi beslenmesinin yasak olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Bu kurala uymayan vatandaşlara 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Madde 28/1-b kapsamında 6 bin 923 lira idari para cezası işlemi uygulanmaktadır. Doğal yaşamın korunması için kurallara uyalım." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ateşkesi kabul etti
        İsrail ateşkesi kabul etti
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        Süper Lig'e son bilet sahibini buluyor!
        Dört millet bahçesi açıldı
        Dört millet bahçesi açıldı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        Otomobile silahlı saldırı: 3 ölü, 3 yaralı
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        İnfaz paketi Meclis'te! Paketin içeriğinde neler var?
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        Kardeşi öldüren ağabey tutuklandı!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        29 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı kabul etti
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        Erdem Arıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        ABD Suriye Büyükelçiliğini açtı
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Yıkandığı sudan sabun yapılıyor
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Trump-Musk ayrılığının perde arkasında ne var?
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Aydın'da, gözaltına alınan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Pul...
        GÜNCELLEME - Aydın'da, gözaltına alınan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Pul...
        Aydın'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
        Düğünde havaya ateş açan belediye başkan yardımcısına gözaltı (2)
        Düğünde havaya ateş açan belediye başkan yardımcısına gözaltı (2)
        Germencik'te bilim fuarı açıldı
        Germencik'te bilim fuarı açıldı
        Enes, akrabasının manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, ölmüş (2)
        Enes, akrabasının manevra yaptığı kamyonetin altında kalıp, ölmüş (2)
        Söke'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Söke'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı