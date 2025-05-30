Aydın'da otomobile tabancayla ateş eden 4 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, S.Ş'nin (25) kullandığı otomobile, Serçeköy Mahallesi Aydın-Denizli kara yolu trafik ışıklarında, Y.Ö. (28), A.Y. (26), O.B. (29) ve F.Y'nin (28) bulunduğu araçtan tabancayla ateş açıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheli aracı Tepecik Mahallesi'nde durdurdu.
Araçtaki Y.Ö. ve A.Y. yakalandı, aramada 5 gram esrar ve 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli O.B. ve F.Y. de jandarma ekiplerince saklandıkları adreste yakalandı.
Olayda kullanılan tabanca, Aydın-Denizli kara yolu kenarında bulundu.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.