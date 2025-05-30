Aydın'da otomobile tabancayla ateş eden 4 şüpheli tutuklandı

Şüpheli O.B. ve F.Y. de jandarma ekiplerince saklandıkları adreste yakalandı.

Araçtaki Y.Ö. ve A.Y. yakalandı, aramada 5 gram esrar ve 2 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, S.Ş'nin (25) kullandığı otomobile, Serçeköy Mahallesi Aydın-Denizli kara yolu trafik ışıklarında, Y.Ö. (28), A.Y. (26), O.B. (29) ve F.Y'nin (28) bulunduğu araçtan tabancayla ateş açıldı.

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