Aydın'da denizde erkek cesedi bulundu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Camikebir Mahallesi'nde deniz yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, öldüğü belirlenen kişiyi kıyıya çıkardı.
Üzerinde kimlik bulunmayan erkek cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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