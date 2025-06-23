Aydın'ın 3 ilçesinde makilik ve ziraat alanlarında çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Karadan müdahalenin dışında 4 helikopter ve 4 uçağın da katıldığı söndürme çalışmalarında 2 ilçede 52 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Söke'nin Yenikent Mahallesi ile Nazilli'nin Esenköy Mahallesi'ndeki ziraat alanı ve makilik alanda çıkan yangın da kontrol altına alındı.

Didim Akbük Mahallesi ile Sanayi Sitesi'ne yakın mevkide çıkan makilik yangınına, karadan müdahalenin yanı sıra havadan 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.

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