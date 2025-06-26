Aydın'da 16 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçısı yakalandı

Çevredeki aramalarda ise tekne motoru, şişme bot, 30 litre benzin ve 3 şişirme pompası ele geçirildi.

Ekipler, yurt dışına geçmeye hazırlanan 16 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.S.S'yi (21) yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun, sahile yakın Akköy Mahallesi'nde toplandığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye hareket etti.

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