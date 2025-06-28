Aydın'da ters yönde ilerleyen otomobil 2 araca çarptı, 2 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobilin 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobilin 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Granta mevkisinde seyreden M.E. idaresindeki 09 EH 114 plakalı otomobil, Kuşadası yoluna ters yönden girdi.
Otomobil, karşıdan gelen U.P. yönetimindeki 34 HJN 713 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 09 S 5137 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada yaralanan sürücüler M.E. ile U.P. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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