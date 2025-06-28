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        Aydın'da ters yönde ilerleyen otomobil 2 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobilin 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 09:10 Güncelleme: 28.06.2025 - 09:10
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        Aydın'da ters yönde ilerleyen otomobil 2 araca çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobilin 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Granta mevkisinde seyreden M.E. idaresindeki 09 EH 114 plakalı otomobil, Kuşadası yoluna ters yönden girdi.

        Otomobil, karşıdan gelen U.P. yönetimindeki 34 HJN 713 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 09 S 5137 plakalı hafif ticari araca çarptı.

        Kazada yaralanan sürücüler M.E. ile U.P. ​​​​​​​ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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