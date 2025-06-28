Aydın'da ters yönde ilerleyen otomobil 2 araca çarptı, 2 kişi yaralandı

Otomobil, karşıdan gelen U.P. yönetimindeki 34 HJN 713 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 09 S 5137 plakalı hafif ticari araca çarptı.

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